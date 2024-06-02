“وزارة المالية”.. بدء توزيع رواتب المتقاعدين العراق 2024 بزيادة 100 ألف

أعلنت وزارة المالية، عن بدء توزيع رواتب المتقاعدين داخل محافظات العراق، بالزيادة الجديدة التي وصلت لـ 100 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة تُساهم بشكل كبير في مستوى معيشي ملائم أمام جميع المشتركين ضمن هيئة التقاعد الوطنية، خاصة وأنه يمكنك التعرف على قيمة الراتب بالزيادة المصدق عليها مؤخرًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

بدء توزيع رواتب المتقاعدين في محافظات العراق

بدأت عمليات توزيع رواتب المتقاعدين في العديد من المحافظات العراقية، بقيمة الزيادة الجديدة 100 ألف دينار عراقي اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 في كافة الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، بالإضافة إلى أنه يمكن الحصول على الراتب من منافذ الصراف المعنية بالتوزيع على مستوى، في سبيل الحصول على الراتب والمستحقات المالية التي تُتيحها الوزارة أمام جميع المشتركين ضمن الهيئة بالعراق، بما يتم استقبال كافة الطلبات المعنية بصرف رواتب التأمينات لجميع المشتركين دون أي مشكلات أو عقبات تواجه المستفيدين.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بزيادة 100 ألف

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بزيادة 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-