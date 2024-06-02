قدم من هنا.. وظائف البريد المصري 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov.eg

يتطلع جميع الشباب الذين تقدموا على وظائف البريد المصري 2024 بفارغ الصبر لمعرفة نتائج قبولهم في هذه المسابقة، تعتبر وظائف البريد المصري من أكثر الوظائف التي يرغب فيها الشباب لأنها وظائف حكومية توفر استقرارا وظيفيا او راتبا ثابتا تميزت هذه المسابقة بارتفاع عدد المتقدمين حيث تجاوز عددهم 400 ألف متقدم.

بالنسبة لموعد ظهور نتائج مسابقة البريد المصري فمن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا حيث تقوم الجهات المسؤولة حالياً بمراجعة وتقييم الطلبات من المهم أن يكون المتقدمون على علم بالشروط المحددة لهذه الوظائف والتي تتضمن غالبًا المؤهلات العلمية المطلوبة والخبرات المهنية ذات الصلة والمهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المتقدم.

وظائف البريد المصري 2024

أعلنت هيئة البريد المصري عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لمسابقة البريد المصري، والتي تم الإعلان عنها في بداية فبراير 2024 تهدف هذه الشروط إلى ضمان اختيار الأكفأ والأكثر تأهيلا لشغل الوظائف المتاحة الشروط المطلوبة هي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و30 سنة.

يجب ألا يكون المتقدم قد فصل من الخدمة العامة بقرار تأديبي، أو لديه أي أحكام جنائية أو جنح.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في مؤهله العلمي.

يتعين على المتقدمين سداد رسوم بقيمة 26 جنيهًا مصريًا في حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر.

يجب أن يكون لدى المتقدم إيصال دفع بتاريخ لاحق لتاريخ إعلان المسابقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف البريد في مصر

للتقديم على وظائف البريد المصري، يتعين على المتقدمين تقديم مجموعة من المستندات والأوراق الضرورية وهي كالتالي: