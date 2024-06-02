شو صار عند الدكتور يالولو.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات بجودة عالية 

تعتبر قناة وناسة من بين القنوات التلفزيونية الرائدة في العالم العربي حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمحتويات الترفيهية والثقافية التي تستهدف جمهورا واسعا وفي عام 2024 يشهد العالم العربي إطلاق النسخة الجديدة من قناة وناسة مع تحديثات وتطويرات مثيرة للاهتمام لذلك ستواصل القناة تقديم محتوى مميز ومتنوع يلبي تفضيلات المشاهدين وتعزز مكانتها كوجهة رئيسية للترفيه والمعرفة في العالم العربي.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11430

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي العرب سات

تردد القناة:11270

الجودة: HD

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية استقبال تردد قناة وناسة الجديد على جهاز الاستقبال

تلعب قناة وناسة دورا بارزا في جذب جمهور واسع خاصة الأطفال من خلال محتواها المتنوع والجذاب وتقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج المناسبة للأطفال مما يوفر لهم وقتا ممتعا ومسليا طوال اليوم ولضبط القناة على جهاز الاستقبال يمكن اتباع الخطوات التالية: