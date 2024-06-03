المالية الجزائرية تعلن عن موعد بدء صرف راتب التقاعد بالزيادة الجديدة

انطلقت عمليات توزيع رواتب المتقاعدين في مختلف ولايات الجزائر منذ بضع ساعات، حيث تشمل هذه الرواتب الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا يحصل جميع المنتسبين إلى هيئة التقاعد على هذه الزيادات، مع الأخذ في الاعتبار أن مقدار الزيادة يختلف من متقاعد لآخر، حسب ما حددته الوزارة وفيما يلي، سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن الرواتب المخصصة للمتقاعدين.

وزارة المالية تكشف عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين في الجزائر

أعلنت وزارة المالية عن القيم المحددة للزيادات الجديدة التي سوف يستفيد منها جميع المتقاعدين في الجزائر جاءت التفاصيل على النحو التالي:

المتقاعدون الذين تقل معاشاتهم عن 20 ألف دينار جزائري سيحصلون على زيادة بقيمة 1000 دينار جزائري.

أما بالنسبة لأولئك الذين تتجاوز معاشاتهم 20 ألف دينار جزائري، فستكون الزيادة محددة بـ 800 دينار جزائري.

وبالنسبة للمتقاعدين الذين تتراوح معاشاتهم بين 50 ألف و80 ألف دينار جزائري، فسيتم منحهم زيادة بنسبة 3%.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر بالزيادات الجديدة

من الضروري اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية للحصول على معلومات دقيقة حول رواتب المتقاعدين بعد التعديلات الأخيرة تشمل هذه الخطوات ما يلي: