” spa.gov.iq” كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق 2024 جميع المحافظات

كشوفات الرعاية الاجتماعية، من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، من قبل العديد من المواطنين في محافظات العراق، خاصة بعد أن تأخرت الوجبة السابعة بشكل كبير، ولم يتم الفحص عن موعد صدورها بعد، إلا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في إطار إصدار هذه الكشوفات ورفعها عبر منصة مظلتي الإلكترونية، التي يسهل القيام بالتعرف عليها ومعرفة الأسماء المشمولة بالرعاية.

كشوفات الرعاية الاجتماعية

وعقب صدور كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي عليها الدور، يمكنك البحث عنها وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول.

القيام بإختيار الوجبة التي عليها الدور.

ليتم تحديد المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

الضغط بعدها على زر “تنزيل”.

ليتم تتمكن من استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية في النهاية.

شروط كشوفات الرعاية الاجتماعية

ولكي يتم قبولك في كشوفات الرعاية الاجتماعية، والحصول على الدعم المقدم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبإشراف من حكومة العراق، يُرجى انطباق الشروط المتمثلة في الأتي:-