مدتها 10 ايام .. رسميًا تحديد موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024 “أعرف من أمتى لأمتى”

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك يبحث الكثير من المواطنين عن موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث تعتبر اجازة عيد الاضحى هذا العام من أطول الإجازات التي يحصل عليها الكثير العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص ،وقد أعلن البنك المركزي المصري خلال الأيام الأخيرة الماضية عن عدد أيام اجازة عيد الاضحى في البنوك المصرية والتي تبدأ من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 ،ومن الجدير بالذكر أن عيد الأضحى المبارك من أهم أعياد المسلمين.

موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تبدأ اجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق الخامس عشر من يونيو 2024 ومن الجدير بالذكر أن اجازة عيد الأضحى في القطاع الحكومي والقطاع الخاص تستمر لمدة أسبوع كامل ، وإليكم جدول اجازات عيد الأضحي في البنوك المصرية.

يوم السبت الموافق 15 يونيو

يوم الأحد الموافق 16 يونيو

يوم الاثنين الموافق 17 يونيو

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو

يوم الاربعاء الموافق 19 يونيو

يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

أيام معدودة تفصلنا عن موعد عيد الاضحى المبارك حيث من المحدد أن يوافق يوم عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 ، وهو يوم العاشر من ذي الحجة 1445 ، ومن الجدير بالذكر أن جميع المسلمين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك بالكثير من الطقوس الاسلامية الخاصة من زيارة الاهل والاحباب ، والذهاب لصلاة العيد مع الاطفال وذبح الاضحية.