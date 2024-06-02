سامسونج تهز الأسواق قبل العيد! ساعة ذكية جديدة بأسعار تُنافس كل الشركات!

ما زالت شركة سامسونج جالكسي في صدارة الشركات المنتجة للهواتف والساعات الذكية وذلك لجودة منتجاتها وأسعارها المناسبة لفئات كثيرة من الناس، واطلت علينا مؤخرا بساعة ذكية جديدة ذات مواصفات ومميزات رائعة جعلت الكثير يتساءل عنها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن سامسونج تطلق ساعة ذكية قريبا بسعر مناسب.

مواصفات ساعة galaxy watch ultra

ولأن ساعة سامسونج جالكسي ultra تحتوي على الكثير من المواصفات المشابهة لساعات أبل، سوف نتناول الآن أهم وأبرز مواصفاتها فيما يلي:

اسم الساعة Samsung galaxy ultra نظام التشغيل Wear OS 5 بلوتوث تدعم وأي فاي تدعم GPRS تدعم

مميزات ساعة Samsung galaxy ultra

تحتوي ساعة Samsung galaxy ultra على العديد من المميزات التي جعلت الكثير من المهتمين يتساءلون عنها أبرزها ما يلي:

حيث أن من أول مميزات تلك الساعة أنها تدعم شكل أنيق وجذاب وعصري وألوان مختلفة تناسب جميع الاذواق والاعمار.

كما أنها تدعم أيضاً بلوتوث وأيضا وأي فاي لسهولة نقل وتحميل الأغاني والموسيقى.

بالإضافة أيضاً إلى المميزات العديدة التي تدعمها للحفاظ على صحة الإنسان منها القدرة على قياس معدل نبضات القلب أثناء ارتدائها.

كما يمكنها أيضاً قياس معدل ضغط الدم وكذلك نسبة الأكسجين في الجسم من خلال نبضات اليد.

بالإضافة أيضاً إلى أنها تدعم العديد من التمارين الرياضية لمزيد من الحفاظ على الصحة.

وأيضا إمكانية ضبط معدل ساعات النوم اللازمة للجسم وذلك لتأثيره على الصحة العامة.

هذه أبرز المواصفات والمميزات التي تسربت بالفعل من خلال الموقع الرسمي لشركة سامسونج وننتظر المزيد من المعلومات حول تلك الساعة.

سعر ساعة Samsung galaxy ultra

بينما يبحث ويتساءل أيضاً الكثير من الناس عن أسعار ساعة جالاكسي فسوف نوضح ذلك فيما يلي: