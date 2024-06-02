نتيجة تالتة اعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 الترم الثاني.. نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات عبر نتيجة نت

أثارت نتيجة تالتة اعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 اهتمام العديد من الطلاب والطالبات في كافة محافظات جمهورية مصر العربية وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو، وقد استمرت الامتحانات لمدة تقارب السبعة أيام، وتم توزيع نماذج الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمادة اللغة العربية، ومن الساعة الثانية عشرة حتى الواحدة والنصف لمادة التربية الدينية، ولم يتم رصد أي مخالفات تعوق سير الامتحانات خلال فترة الاختبارات، ويترقب الآن العديد من الطلاب والطالبات ظهور النتائج مع العلم أنها ظهرت في العديد من المحافظات، ومن المتوقع ظهورها خلال الأيام القادمة.

نتيجة تالتة اعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة تالتة اعدادي برقم الجلوس والاسم 2024، وقد بلغت نسبة النجاح بكافة المحافظات حوالي 85%، وتم تقسيم توزيع الدرجات في الامتحانات إلى عدة مراحل، حيث بدأت بمادة اللغة العربية التي تتراوح درجاتها 40 نحو درجة، ومن ثم مادة العلوم التي تصل تصل درجاتها إلى 20 درجة، وكذلك الدراسات الاجتماعية التي تمثل 20 درجة أيضًا، وأخيرًا مادة الرياضيات التي تمثل 30 درجة، وبهذا يصل المجموع الكلي للدرجات إلى 140 درجة.

خطوات استخراج نتيجة تالتة اعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم المصرية استخراج نتيجة تالتة اعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 من خلال الموقع الخاص بها أو موقع المديرية التي يقيم فيها الطالب، ويمكنهم الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية: