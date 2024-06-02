“يومك كله هندي” استقبل ترددات القنوات الهندية الجديدة بأعلى جودة على النايل سات 2024

الهند من أكثر الدول التي تتميز بفنها الذي يملؤه البهجة والوان متنوعة، قد حقق نجاح كبير في الوطن العربي، لذلك يرغب الكثير من المواطنين في التعرف على ترددات القنوات الهندية الجديدة المجانية على النايل سات 2024 من أجل مشاهدة اقوى الأفلام والمسلسلات الهندية الحصرية، اليوم وفرنا أفضل القنوات الهندية التي تتيح محتوى متنوع من أفلام، برامج.

ترددات القنوات الهندية الجديدة المجانية على النايل سات 2024

يوجد الكثير من القنوات الهندية التي تتيح أفضل الأفلام والمسلسلات الهندية، أبرزها ستار فيجاي، حيث تتيح محتوى بجودة عالية بدون تشويش أو انقطاع، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد:11804.

مُعدل الترميز:27500.

الاستقطاب:أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة UTV Arabia

تعد من أكثر القنوات الهندية المهمة في الشرق الأوسط، حيث تعتمد على تقنية أتش دي، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد:10892.

مُعدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ستار بلس الجديد

من القنوات الهندية التي حققت شهرة كبيرة في الهند، حيث تتيح محتوى متنوع من مسلسلات وأفلام، بالإضافة إلى البرامج والأغاني الهندية، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد:11881.

مُعدل الترميز:27500.

الاستقطاب:أفقي.

مُصحح الخطأ:6/5.

تردد قناة Colors TV

تعتبر من القنوات المميزة الهندية التي تتيح محتوى متنوع من أعمال الهندية الحصرية، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد:11881.

مُعدل الترميز:27500.

الاستقطاب:أفقي.

مُصحح الخطأ:6/5.

تردد قناة كردسات تي في

تتيح محتوى متنوع من الأفلام الهندية باللغة العربية والتركية، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد:10769.

مُعدل الترميز:27500.

الاستقطاب:أفقي.

مُصحح الخطأ:6/5.

تردد قناة زي ألوان

تعتبر من أكثر القنوات الهندية المهمة، إضافة إلى أنها مجانية، تبث محتواها على مدار اليوم، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي: