“المباراة الحاسمة” ..  مباراة الاهلي وفاركو (الموعد + القنوات الناقلة + التشكيلة المتوقعة) أعرف التفاصيل كلها

منذ أن بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي الذي يقوده السويسري مارسيل كولر الاستعداد لمباراة الاهلي ضد فاركو وتزيده عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد هذه المباراة حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على الموعد المحدد لعقد مباراة الاهلي وفاركو والاطلاع ايضا على القناة الناقلة التي يمكنكم من خلالها مشاهدة مباراة الاهلي وفاركو مباشرة.

مباراة الاهلي وفاركو

تم الاعلان انه سوف يتم بدء المباراة التي سوف تكون بين الأهلي وفاركو يوم الجمعة الذي سوف يوافق يوم 14 يونيو لعام 2024 وفي تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر والسابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية وتم الاعلان ايضا انه سوف يتم اقامة هذه المباراة في استاد برج العرب في مدينة الإسكندرية في مصر وتكون هذه المباراة هي مؤجلة من الجولة الحادية عشرة الخاصة بمسابقة الدوري المصري مع العلم ان الاهلي يحتل الان المركز الثامن في ترتيبه في الجدول ورصيد الاهلي هو 33 نقطة بعد أن قام بعقد 15 مباراة وتعادل في ثلاثة لقاءات منها وخسر مرتين وفاز في 10 مواجهات.

القناه الناقله لمباراه الاهلي وفاركو

يمكن لجميع مشجعي النادي الاهلي مشاهدة مباراة الاهلي ضد فاركو عبر شاشة قناة أون تايم سبورت بجودة عالية جدا ومجاني 100% حيث ان القناة تقوم بنقل المباراه بجوده عالية ويسبق المباراة ستوديو تحليلي به كوكبة كبيره جدا من نجوم الكرة المصرية وسوف يتم عرض المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء.