افرحوا يا عيال! تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2024 هتشوفوا أحلى الكرتون والبرامج الترفيهية!

يساعدك تردد قناة ماجد كيدز بأخر تحديث لمتابعة أفضل وأقوى برامج الأطفال 2024 في توفير محتوى مميز يوفر لأطفالكم التسلية والترفيه الذي يحتاجون إليه في أوقات فراغهم، كذلك فقد قامت إدارة القناة بتغير التردد الخاص بقناتها حتى تضمن تقديم محتوى مميز جدًا بجودة عالية للأطفال، وسوف نوضح أهم ما يخص هذه القناة بشكل مفصل خلال مقالنا.

تردد قناة ماجد كيدز بأخر تحديث 2024

يتميز تردد قناة ماجد كيدز بأخر تحديث لمتابعة أفضل وأقوى برامج الأطفال 2024، بأنه يوفر لكم فرصة للاستمتاع بأفضل البرامج الكرتونية التي تهم عدد كبير من الأطفال على اختلاف فئاتهم، وسوف نوضح لكم تردد القناة على النايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11411.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ماجد كيدز على عرب سات

في حالة كنت تريد تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات والذي ينتشر بشكل كبير في الخليج العربي، فإنك سوف تحتاج المعلومات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج ومسلسلات قناة ماجد كيدز الجديدة

تعمل القناة على تقديم مجموعة من أفضل المسلسلات والبرامج المتميزة التي تحظى بحب الأطفال، وسوف نوضح لكم أبرز ما يتم عرضة على هذه القناة المميزة فيما يلي: