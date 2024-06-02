“سمعت الجديد” بمقدم 16 الف جنيه حجز شقق الاوقاف 2024.. إلحق الفرصة بسرعة!

قامت هيئة الأوقاف بالإعلان عن طرح شقق بمقدم 16 الف جنيه حجز شقق الاوقاف 2024، حيث تود الوزارة مساعدة الشباب وأيضًا الأسر ذات الدخل المحدود على السكن في منطقة وبيئة جيدة تناسبهم وأيضًا توفر لهم حياة كريمة، كذلك فإن هذه المبادرة تعتبر فرصة مميزة للشباب ليحصلوا على شقق بمبلغ بسيط وقسط شهري ميسر، وسوف نسلط الضوء على أهم ما جاء في هذا الموضوع خلال مقالنا.

بمقدم 16 الف جنيه حجز شقق الاوقاف 2024

بعد إعلان الوزارة عن توفير شقق بمقدم 16 الف جنيه حجز شقق الاوقاف 2024 بدأ الكثيرون يبحثون بكثرة عن شروط التقديم للحصول على هذه الشقق المميزة، وسوف نذكر لكم الشروط والأوراق اللازمة للتقديم في الفقرات القادمة:

الشروط التي يجب توافرها للحصول على الوحدة

حدد الوزارة المعنية بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المواطن من التقديم للحصول على هذه الشقق، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

أولًا أن يقر المتقدم بأنه قد عاين الوحدات السكنية ووافق على شرائها بحالتها ومساحتها وأوصافها الحالية.

كذلك أن يقر المتقدم أنه عند تأخره في السداد بعد التعاقد أن تحل على المتقدم جميع الأقساط فورًا دون الاحتياج لإنذار، وإن لم يتم السداد يكون من حق الهيئة أن تَعتبر العقد مفسوخ بشكل تلقائي.

وأيضًا ينبغي تعهد المتقدم بسداد جميع المصروفات المتعلقة بنقل الملكية في الشهر العقاري، وأيضًا المصروفات الأخرى الخاصة بالصيانة واستهلاك الكهرباء والماء والغاز بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.

وأخيرًا يجب أن يتعهد المتقدم بأنه لن يجري أي تعديلات إلى بعد حصوله على موافقة الهيئة.

الأوراق المطلوبة للحصول على شقق وزارة الأوقاف

تتمثل الأوراق التي يجب تقديمها للحصول على هذه الشقق ما يلي: