لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية عبر نتيجة نت

تم الإعلان من قبل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية عن انتهاء عمليات تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي،وذلك استعدادًا للكشف عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في المحافظة، اليوم الاحد الموافق 2 يونيو، بعد الحصول على موافقة اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في جميع المدارس الثانوية بالمحافظة، حيث تم تقديم الامتحانات في شهر مايو الماضي وأولياء الأمور الان في انتظار النتيجة لمعرفة درجات ابنائهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية

وفقًا لبيانات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، يترقب أكثر من 104 ألف طالب وطالبة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 104113 طالبًا وطالبة يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة بالإدارات التعليمية التسع وأصدر الدكتور العربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تعليماته للجان النظام والمراقبة بدقة في تقدير الدرجات ورصدها، استعدادًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 2024.

استخراج نتيجة ثالثة اعدادي الاسكندرية

نتائج الامتحانات للصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية سوف تتوفر على البوابة الإلكترونية للمحافظة وعبر موقع نتيجة نت في الساعات القليلة القادمة وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح ومن المتوقع أن تُعلن النتائج اليوم، وإذا تأخرت النتيجة لأي سبب، فسوف تُعلن غدًا للاطلاع على النتيجة، يمكن للطلاب والطالبات اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة في الخانة المخصصة.

الضغط على أيقونة “استعلام” أو “البحث”.

ستظهر درجات الامتحانات أمام الطالب أو الطالبة.

يجب على الطلاب والطالبات الانتظار لبضع ساعات حتى تُعلن النتيجة على البوابة الإلكترونية، وفي حال تأخر النتيجة، يمكنهم التحقق في اليوم التالي.

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن العينات العشوائية لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدًا بنسب نجاح مرتفعة في جميع الإدارات. حققت مادة اللغة العربية نسبة نجاح 90.4%، واللغة الإنجليزية 91%. بلغت نسبة النجاح في مادة الحاسب الآلي 95.5%، وفي الرياضيات والعلوم 97% لكل منهما. وسجلت مادة الدراسات الاجتماعية نسبة نجاح 93.5%. تعكس هذه النتائج أداءً متميزًا للطلاب في جميع المواد.