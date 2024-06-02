ظهرت الان.. استعلم برابط مباشر نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ نتيجة نت

أعلن محافظ كفر الشيخ اليوم نتائج الصف الثالث الاعدادي، حيث تم اعتماد النتائج رسميا، وقد أكد السيد المحافظ على أهمية إتاحة النتائج للطلاب وأولياء الأمور، وأشار المحافظ إلى أنه تم تفعيل نظام البوابة التعليمية للمحافظة، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر، يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تسهيل عملية الوصول إلى النتائج التعليمية وتقديم الدعم اللازم للطلاب وأولياء الأمور.

نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ

اعتمدت اليوم نتائج الصف الثالث الاعدادي، وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأداء الطلاب في امتحان الشهادة الإعدادية، حيث بلغ عددهم 61,320 طالبا وطالبة، ووصل عدد الحاضرين للامتحان 61,007، حيث تغيب 311 طالبًا، وأكد النجاح لـ 52,822 منهم بنسبة 86.58%. حضر الإعلان عن النتائج كل من الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، وغادة النحاس، مدير عام التعليم، وجلال بازينه، رئيس غرفة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، وكيل لجنة النظام والمراقبة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، وقدم اللواء جمال نور الدين التهنئة للطلاب المتفوقين، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق في المراحل القادمة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم

يمكن الاطلاع على نتائج الثالث الاعدادي من خلال موقع نتيجة نت من خلال اتباع التالي: