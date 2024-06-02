ظهرت الان.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الثاني 2024 عبر موقع ” نتيجة نت “

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنيا الترم الثاني الدور الأول 2024، حيث اعتمد منذ قليل محافظ، المينا، نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2024، ليتوجه الان جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى فى محافظة المينا، بالبحث عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن نتائجهم، ومعرفة درجاتهم النهائية، وذلك عقب إنتظام فترة طويلة فى إنتظار النتيجة، ولذلك سنقوم بتوفير جميع المعلومات والخطوات اللازمة من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المينا، بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة المنيا 2024 ترم ثاني:

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية، وتم رصد الدرجات ومراجعتها بعناية للتأكد من دقة النتيجة، وتم عرضها على السيد محافظ الاقليم، من أجل القيام باعتمادها، مشيرا الى أنه تم الإعلان الرسمى الان لجميع الطلاب، مؤكدًا إلى أنه تم توفير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المينا، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المينا، عبر الصفحة الرئيسية، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب خلال البحث عن النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني محافظة المنيا.

عن طريق رقم جلوس الطالب تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنيا، عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي من خلال اتباع الخطوات التالية: