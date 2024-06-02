تم اعتمادها 86.5%.. نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2024 بالاسم ورقم الجلوس

تتزايد عمليات البحث على جوجل الآن من الطلاب حول نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2024 لاستخراجها دون الحاجة للانتظار لليوم التالي، لقد عاش الطلاب فترة صعبة وسط توتر وقلق وانتظار على أمل اعلان النتيجة في أي لحظة كي تطمئن قلوبهم، كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ خبر اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية 2023-2024 والتي بلغت نسبته 86.5%،

ادى الطلاب الامتحانات بشكل ملتزم للغاية دون صدور أي شكاوى ولم ترصد مديرية التربية والتعليم أي حالات من الغش على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ نتيجة لحمالات التفقد التي قامت بها المحافظة، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2024

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد 2 من يونيو 2024 عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادي الفصل الدراسي الثاني، وقد تم عقد اجتماعي يضم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور محمد عبدالله وكيل الوزارة بكفر الشيخ، وتم اعتماد نتائج الطلاب وتم الكشف عن نسب النجاح والتي وصلت 85.5% على مستوى الإدارات التعليمية دسوق وبلطيم وسيدي سالم و قلقين وغرب كفر الشيخ والحامول وغيرها من الإدارات، من بين نسب حضور 61 ألفاً و7 طالب وطالبة، نجح منهم 52 ألفاً و822 طالباً، كما وصلت نسب نجاح الإعدادية لغات 98.5% من بين نسب حضور 1397 الف طالب، وبلغت نسب نجاح الإعدادية منازل 82.5%.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2024

يحصل الطلاب على النتيجة بعد اعتمادها رسمياً وأكدت المديرية التعليمية بكفر الشيخ على بدء رفع النتائج إلمكترونياً وتتوفر بعد قليل وكل ما عليكم اتباع الخطوات التالية