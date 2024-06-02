“المقبولين pdf” رابط الاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية عبر مظلتي

في العراق، يترقب عدد كبير من المواطنين بفارغ الصبر إعلان نتائج الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، لمعرفة أسماء المستحقين للدعم الذي تقدمه الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية. يُعتبر هذا الدعم من أهم صور المساعدة المقدمة لعدد كبير من الأفراد، بناءً على شروط وضوابط محددة. سنتناول في هذا السياق كيفية معرفة أسماء المستفيدين والشروط اللازمة للاستحقاق.

الاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية

أعلنت الجهات المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية أنه يمكن الآن الاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، المعروف بموقع “مظلتي” الإلكتروني. يأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل الوصول إلى المعلومات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. وللاستعلام عن الأسماء المستحقة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

اولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي

بعد الدخول إلى الموقع، يجب الضغط على أيقونة “برنامج الرعاية الاجتماعية” المتاحة ضمن الخدمات الإلكترونية.

يجب على المستخدم إدخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر على الشاشة لضمان الأمان.

بعد ذلك، يختار المستخدم الوجبة التي يرغب في الاستعلام عنها.

يقوم المستخدم بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الشخص المستفيد.

يتم إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

بعد إدخال جميع البيانات، يتم الضغط على أيقونة “الاستعلام”.

بعد إتمام هذه الخطوات، سوف يتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية مباشرة على الشاشة.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق