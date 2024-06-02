هنا .. رابط استخراج نتائج امتحان إثبات المستوى الجزائر 2024

يترقب جميع المتقدمين لامتحان اثبات المستوى المراسلة في الجزائر عام 2024 نتائج الامتحان بشوق تم تسجيل الآلاف من الطلاب في الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، بالإضافة إلى الطلاب الأحرار أعلن الديوان اليوم على صفحته الرسمية أن نتائج الامتحان قد ظهرت، وقد تم تقسيم الإعلان على ثلاثة أيام لتجنب الازدحام على الموقع سيتم الإعلان عن نتائج كل يوم لعدد محدد من الولايات، وسيتم شرح كيفية الاطلاع على النتائج تباعاً.

الاستعلام عن نتائج المراسلة في الجزائر لعام 2024

قدمت الجهات المختصة فرصة للاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة موقع الديوان الوطني على الإنترنت.

انقر على زر “نتائج المراسلة” الموجود على الصفحة الرئيسية.

اكتب رقم التسجيل، وذلك في المكان المخصص.

اضغط على زر “استخراج”، ثم ستظهر النتيجة.

في هذا النص، قمنا بتتبع جداول ظهور نتائج المراسلة في الولايات الجزائرية بتسلسل، مع إضافة رابط وتوضيح الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج، ونأمل للجميع التوفيق والنجاح.

جدول إعلان نتائج اختبار إثبات المستوى لعام 2024

سيُعلن عن نتائج امتحان المراسلة للعام 2024 أو اختبار إثبات المستوى بشكل رسمي ابتداءً من 31 مايو 2024 على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

طريقة حساب معدل المراسلة

بعد استخراج كشف نقاط المراسلة من موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين، يقوم العديد بالتفكير في كيفية حساب متوسط النقاط لعام 2024، ويتم ذلك بالطرق التالية: