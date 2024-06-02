شوف قيامة عثمان.. عرض مسلسل المؤسس عثمان 162 وتردد القناة الناقلة للحلقة على نايل سات

ينتظر الجميع عرض مسلسل المؤسس عثمان 162، حيث يعد هذا الرقم هو رقم الحلقة السابقة من المسلسل والتي حققت نجاح باهر جدا، حيث تمكنت من حصد أعلى نسبة مشاهدة وينتظر الجميع الحلقات القادمة بفارغ الصبر، حتى يتم معرفة الأحداث الجديدة من المسلسل، ويتم عرض مسلسل المؤسس عثمان حلقة كل أسبوع في يوم الأربعاء على بعض القنوات التلفزيونية منها العربية والتركية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل المؤسس عثمان 162 الكثير من الأحداث المثيرة، التي جذبت أنظار الجميع وسببت لهم حالة من الشغف الكبير لمتابعة أحداث المسلسل المتبقية، ورؤية الحلقات القادمة من مسلسل المؤسس عثمان، حيث يتم عرضه على قناة ATV التركية حلقة واحدة في الأسبوع في تمام التاسعة مساءا.

ويمكن متابعة المسلسل على قناة الفجر الجزائرية الشهيرة في يوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة، كما يمكن متابعة المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية المتوفرة على مواقع الإنترنت المختلفة وهي منصة قصة عشق، حيث من خلال تلك المنصة يمكن مشاهدة الحلقات السابقة للمسلسل في أي وقت يرغبه المشاهد.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل عثمان

كما أوضحنا لكم أن قناة الفجر الجزائرية هي من أشهر القنوات التي أعلنت عن إذاعتها لمسلسل المؤسس عثمان، حيث يمكن مشاهدة هذا المسلسل بأفضل جودة وأفضل ترجمة على القناة بشكل أسبوعي في الوقت المخصص لعرض المسلسل، حيث تتمكن من استقبال القناة على جهازك التلفاز من خلال معرفة التردد الخاص بها، وقد تم الإعلان عن تغييره لإضافة بعض التعديلات، لذا فإنه جاء كالآتي: