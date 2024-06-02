مباشر عبر نتيجة نت استخراج نتائج الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

بعد انتهاء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني، يتطلع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ بشغف لمعرفة نتائجهم باستخدام رقم الجلوس والاسم. يترقب الطلاب في جميع الإدارات والمراكز التعليمية، مثل دسوق، فوّه، مطوبس، قلّين، سيدي سالم، الرياض، سيدي غازي، بيلا، الحامول، بلطيم، مصيف بلطيم، وبرج البرلس، نتائجهم بشوق بعد أن كانت محافظة الجيزة أولى المحافظات التي أعلنت نتائج طلابها الترم الماضي.

اعلان نتائج الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

خلال أعمال الامتحانات للصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، تمت الإجراءات بشكل ممتاز ووفق المخطط، حيث لم تُسجل غرف المتابعة أي شكاوى تتعلق بصعوبة أو غموض الأسئلة. كما لم تُرصد أي حالات غش أو تداول للأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعكس التزام الطلاب بالنظام واتباعهم للإجراءات الاحترازية المطلوبة مثل التباعد الاجتماعي وسوف نوضح خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023:

يتوجه الطالب إلى الموقع الإلكتروني المخصص لنتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ للفصل الدراسي الثاني 2023.

بعد الوصول إلى الموقع، يتم إدخال رقم الجلوس أو الاسم في الحقول المخصصة لذلك.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، يتم الضغط على زر “عرض النتيجة” ليتمكن الطالب من رؤية نتيجته.

أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى أن 61,320 طالبًا وطالبة تكانوا قد قدموا لامتحان الشهادة الإعدادية، بينما تغيب 311 منهم. حضر الامتحانات 61,007 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 52,822 بنسبة نجاح 86.58% ويمكن للطلاب في الصف الثالث الاعدادي بالاسم وبرقم الجلوس