حالاً ظهرت.. رابط الاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natega4dk.net

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
حالاً ظهرت.. رابط الاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natega4dk.net

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ ‏‏و الترم الثاني للعام الدراسي 2024 ‏في حالة يسودها القلق والتوتر ‏حيث تعد هذه المرحلة الدراسية مهم جدا للانتقال إلى مرحلة دراسية أخرى اهم وهي مرحلة الثانوية لذلك ارتفع البحث للحصول على رابط النتيجة ‏والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة توفيراً للوقت والجهد في الذهاب للمدارس وخلال هذا التقرير سوف نوافيكم بكافة التفاصيل والتي منها رابط النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ ‏

حيث قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ بالإعلان عن اكتمال عملية تصحيح اوراق امتحانات ‏الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024 وجاري المراجعة النهائية لكافة الإجابات داخل لجان خاصة وتوخي الحذر والدقة حتى ياخذ كل طالب حقه ولتجنب حدوث أي خطأ واشار ‏وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة ‏كفر الشيخ انه جارىء رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ ‏‏‏الترم الثاني على موقع البوابة الإلكترونية ‏للتعليم الأساسي التابع للمحافظة وذلك بعد أن تم اعتمادها من قبل السيد محافظ كفر الشيخ.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ‏محافظة كفر الشيخ 2024 ‏

بعد أن تم اعتماد ‏نتيجة الشهادة الإعدادية و من قبل السيد محافظ كفر الشيخ ‏يستطيع الطلاب الان الذهاب إلى الموقع الإلكتروني ‏بوابة التعليم الأساسي في المحافظة للحصول على النتيجة واتباع الخطوات الآتية:

  • ‏أولا أدخل على الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط. ‏
  • ثم اكتب رقم جلوس الطالب أرغب في الاستعلام عن النتيجة.
  • ‏ثم قم بالنقر على ايقونة عرض النتيجة.
  • ‏انتظر قليلا حتى تظهر لك النتيجة أمامك على الشاشة المجموع وجميع درجات المواد الدراسية.
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عبدالله عربي

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