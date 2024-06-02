فرحة كبيرة للمواطنين.. راتب المتقاعدين في الجزائر بعد الزيادة الجديدة.. هي دي الاخبار الحلوة

في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين حيث تم الإعلان عن زيادات جديدة في رواتب المتقاعدين لعام 2024 كما تهدف هذه الزيادات إلى دعم الفئات المختلفة من المتقاعدين وضمان توفير حياة كريمة لهم مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت مستويات الرواتب بين المتقاعدين فقد تأتي هذه الزيادات كجزء من سياسة الحكومة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا وبذلك يتم تطبيق زيادات ثابتة على الرواتب الدنيا بالإضافة إلى زيادات نسبية متناسبة مع الرواتب الأعلى.

جدول زيادات رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

وفقا للإعلانات الرسمية سوف تشهد رواتب المتقاعدين في الجزائر زيادات مختلفة حسب مستويات الرواتب حيث جاءت الزيادات على النحو الآتي:

أصحاب الرواتب التي تقل عن 20,000 دينار جزائري زيادة بقيمة 1,000 دينار جزائري.

أصحاب الرواتب التي تتراوح بين 20,001 و50,000 .دينار جزائري زيادة بقيمة 800 دينار جزائري.

أصحاب الرواتب التي تتراوح بين 50,001 و80,000 دينار جزائري زيادة بنسبة 3%.

أصحاب الرواتب التي تتجاوز 80,000 دينار جزائري زيادة بنسبة 2%.

خطوات الاستعلام عن قيمة الراتب بعد الزيادة