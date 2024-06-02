حتة تليفون حكاية .. مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13T الجديد 2024

منذ أسبوع مضى قامت شركة شومي بالإعلان عن اصدارها هاتف شاومي جديد بمميزات خرافية وامكانيات غير موجودة في الأجهزة الحديثة الأخرى، ومن أهم المميزات التي سعت إلى تحقيقها هذه الشركة هي توفير جودة عالية للكاميرا الأمامية حتى تصبح قريبة من كاميرا الأيفون واجهزة اوبو الحديثة، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم نبذة مختصرة عن مواصفات النسخة الجديدة من الهاتف.

أهم مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13T

يتمتع هاتف شاومي بالعديد من المواصفات الجذابة التي جعلته الاختيار الأول بالنسبة لمستخدمي الهواتف الحديثة، ومن أول هذه المواصفات ما يلي:

تم تصنيعه بتقنية مقاومة للماء والأماكن الرطبة مما يجعله يتحمل جميع الظروف البيئية القاسية. يدعم هاتف شاومي الجيل الرابع والخامس. يصل وزن الهاتف الى 197 جرام وهو ما يجعله خفيف للغاية يسهل استخدامه وحمله بالنسبة للكثيرين. يوجد العديد من ألوان الهاتف المتوفرة منها الاسود والازرق والاخضر. يتمتع الهاتف بشاشة سوداء كبيرة ملساء ناعمة غير قابلة لامتصاص الأتربة أو المياه. يعمل الهاتف بتقنية الشحن السريع والتفريغ القليل. يدعم الهاتف تقنية البصمة الحديثة اللوحة والإصبع.

أهم مميزات هاتف شاومي Xiaomi 13T

بعد التعرف على المواصفات الداخلية لهاتف شاومي يمكنك الآن معرفة أهم المميزات التي تفرق بينه وبين باقي الهواتف الأخرى، ومنها ما يلي: