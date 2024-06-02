“منحة عيد الأضحى social.gov.tn“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية

ندى تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“منحة عيد الأضحى social.gov.tn“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية
منحة 300 دينار تونس

يبحث عدد كبير من الأسر محدودة الدخل عن رابط التسجيل من منحة 300 دينار تونس وهي من أبرز المساعدات المالية التي قامت بإطلاقها الحكومة التونسية والهدف منها هو مساعدة منخفضي الدخل في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم من طعام وشراب وملبس بالإضافة إلى الرعاية الصحية والرعاية التعليمية للأبناء ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الضوابط، وذلك ما سنوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا.

منحة 300 دينار تونس

أصبح في الوقت الحالي من السهل التسجيل في منحة 300 دينار تونس وذلك بمجرد أن يقوم المواطن بإجراء الخطوات التالية:

  1. عند التسجيل على منحة 300 دينار تونس يرجى الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية أولا.
  2. من الصفحة الرئيسية يرجى الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.
  3. قم بالنقر على خيار منحة 300 دينار من الخدمات الموضحة أمامك.
  4. سوف يفتح لك نافذة تقديم ويتطلب منك كتابة مجموعة من البيانات.
  5. قم بإرفاق الأوراق المطلوبة.
  6. أخيرا إضغط على تقديم الطلب وسوف يتم مراجعة طلبك من قبل الجهات المسؤولة.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

يجب على المواطن التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديه عند التسجيل على منحة 300 دينار تونس وهي:

منحة 300 دينار تونس
منحة 300 دينار تونس
  • يجب على المواطن أن يكون غير مالك لأي أملاك ذات قيمة غالية.
  • عدم وجود دخل شهري للمواطن وفي حالة وجود دخل شهري يجب أن يكون لا يزيد عن 180 دينار.
  • من أبرز الشروط اللازم توافرها أن يكون المواطن حامل للجنسية التونسية.
  • يرجى إرسال جميع الوثائق المطلوبة.
  • يتطلب من المواطن التواجد داخل الدولة بشكل مستمر.
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معلومات الكاتب
ندى

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