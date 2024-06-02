“درجاتك كام” رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ عبر نتيجة نت

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الاحد 2 يونيو 2024 عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024 بنسبة نجاح 86.58%، وذلك بحضور نائب المحافظ، عمرو البشبيشي، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية وقد أوضح المحافظ أن 61,320 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات، فيما تغيب 311 منهم، وقد حضر 61,007 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 52,822 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 86.58%.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

يجب أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ او يمكن

البحث عن نتائج الامتحانات عبر موقع نتيجة نت

البحث عن نتائج الامتحانات عبر موقع نتيجة نت بعد الدخول إلى الموقع، ستجد في الصفحة الرئيسية قسماً بعنوان “نتائج الامتحانات”. قد يكون هذا القسم بارزًا أو ضمن قائمة محددة.

تحت قسم “نتائج الامتحانات”، ستجد أيقونة مخصصة لنتيجة الشهادة الإعدادية. اضغط عليها للانتقال إلى صفحة الاستعلام عن النتيجة.

بعد الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية، سوف تُفتح نافذة جديدة تحتوي على خانات تطلب إدخال بيانات للاستعلام عن النتيجة.

في الخانة المخصصة، اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي ترغب في معرفة نتيجته.

بعد إدخال رقم الجلوس، اضغط على كلمة “بحث” للبدء في عملية البحث عن النتيجة.

بمجرد اعتماد النتيجة من الجهات المختصة، ستظهر لك على الفور بعد البحث.=

قد يحدث أن يكون الموقع بطيئًا بسبب الضغط الكبير من الزوار الذين يبحثون عن نتائجهم في نفس الوقت. إذا حدث ذلك، حاول مرة أخرى بعد بضع دقائق.