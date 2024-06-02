نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2024 الدور الأول برقم الجلوس رابط تحميل النتيجة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2024 الدور الأول برقم الجلوس إلكترونيا في عدة خطوات بسيطة للغاية، حيث تجاوز عدد الذين حضروا اختبارات الفصل الدراسي الثاني اكثر من 60 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على العديد من المديريات التعليمية المختلفة في المحافظة بداية من دسوق، مطوبس، وغيرها من المراكز التابعة للمحافظة، حيث بدأت الاختبارات في منتصف مايو وانتهت في الثالث والعشرين من نفس الشهر، في جو يسوده النظام، وفقا لما بينته الإدارات التعليمية المختلفة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2024 الدور الأول برقم الجلوس

بدأت الإدارات التعليمية في محافظة كفر الشيخ رفع النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية في كل من (إدارة الحامول، مطوبس، قلين، فوه، سيدي غازي، بلطيم) وغيرها الإدارات التعليمية المختلفة، حيث يمكن للطلبة والطالبات الإطلاع على النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:

موقع مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ أو الدخول على نتيجة نت.

حدد خدمات الموقع الإلكترونية ومن ثم توجه إلى النتائج.

اختر نتائج ثالثة إعدادي .

. سجل بياناتك بشكل صحيح.

أكتب رقم الجلوس.

الضغط على زر النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ ٢٠٢٤

بعد انتهاء المراجعة النهائية في امتحانات الصف الثالث الاعدادي التي استمرت أكثر من أسبوع في تصحيح ورصد النتائج تستعد محافظة كفر الشيخ للإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية ٢٠٢٤، حيث من المتوقع أن يعتمد محافظ كفر الشيخ نتائج الصف الثالث الإعدادي مساء اليوم ويعلن بعدها أسماء الطلبة والطالبات الحاصلين على درجة 280 ومن ثم تقديم التهنئة لهم، على أن تعلن النتيجة النهائية في صباح الغد من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ.

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