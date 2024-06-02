بالاسم والرقم الامتحاني… نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول، يمكن لطلاب وطالبات الثالث أن يحصلون على النتيجة من خلال الانترنت دون الحاجة للخروج من المنزل والتوجه إلى المدرسة وهذا لأن وزارة التربية والتعليم العراقية خصصت رابط إلكتروني للاستعلام لتسهيل الأمور على الطلاب من جميع المحافظات العراقية، يبذل الطلاب خلال هذه الفترة جهد كبير لاستخراج النتائج فور الانتهاء من الامتحانات التي لا زالت مستمرة في جميع المحافظات ومن المقرر أن تنتهي بعد عدة أيام قليلة،

الثالث المتوسط هي مرحلة في غاية الأهمية يجتهد الطلاب فيها بشكل كبير من أجل الالتحاق بمراحل الثانوية عند تحقيق أعلى نسب من النجاح، كشفت وزارة التربية والتعليم قبل عقد امتحانات الطلاب عن الضوابط والإجراءات الأمنية لضمان استقرار اللجان والحفاظ على سلامة الطلاب، اليوم نتعرف معاً عبر التقرير التالي على نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

تتم عملية التصحيح بالكامل ورصد الدرجات حالة انتهاء الامتحانات وتحويل كراسات الامتحانات إلى لجان الكنترول المختصة التي تم تجهيزها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العراقية برئاسة إبراهيم نامس الجبوري، وحسب التصريحات الأخيرة الواردة من بعض المصادر أن التصحيح يبدأ في اليوم التالي من انتهاء الامتحانات في عموم المحافظات يوم الخميس الموافق 6 من يونيو 2024، وتستغرق فترة التصحيح ما بين أسبوع وحتى 10 أيام وفور انتهاء الرصد يتم الكشف عن الموعد النهائي لصدور كشوفات النتائج pdf.

الخطوات اللازمة لاستخراج نتائج الثالث المتوسط العراق