“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر kfs.gov.eg

بحث كبير من جانب طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 الترم الثاني حيث ظهرت النتيجة رسمياً من خلال مديرية التربية والتعليم بعد أن تم اعتمادها من السيد المحافظ، ويرغب الجميع في معرفة الرابط المخصص للاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، ونقدم لكم في السطور القادمة كافة تفاصيل اعتمادها ورابط وخطوات الاستعلام بكل سهولة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 الترم الثاني

اعتمد السيد اللواء جمال نور الدين نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 الترم الثاني بنسبة نجاح 86.5% حيث كان إجمال عدد الطلبة والطالبات الذي حضروا الامتحانات قد بلغ 61,007 في جميع الإدارات التعليمية، كما اعتمد سيادته نتيجة الشهادة الاعدادية منازل بنسبة نجاح 82.5% من إجمالي عدد طلاب 151 طالب وطالبه، وكذلك تم اعتماد نتيجة الاعدادية لغات بنسبة نجاح 98.5%، ومن الجدير بالذكر أن ترتيب الإدارات التعليمية قد جاءت على النحو الآتي:

إدارة قلين التعليمية. إدارة بيلا التعليمية. إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية. إدارة دسوق التعليمية. إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية. إدارة سيدي غازي. إدارة الحامول التعليمية. إدارة فوه التعليمية. إدارة سيدي سالم. إدارة بلطيم التعليمية. إدارة الرياض التعليمية. إدارة برج البرلس التعليمية. إدارة مطوبس التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم من خلال إتباع مجموعة الخطوات البسيطة التالية:-