“مجموعة لولو الرائعة”.. تردد قناة وناسة أطفال 2024 على النايل سات والعرب سات

اشتهرت قناة وناسة مؤخرًا، بمحتواها الأكثر من رائعة مما ذاع صيتها في الوطن العربي، وأصبحت من أكثر القنوات الفضائية التي يعشقها الصغار، إضافة إلى أن القناة تقوم بتقديم مجموعة مميزة من الأغاني والأناشيد الدينية التي يحبها الأطفال من مختلف الأعمار، ويمكنك القيام بمعرفة التردد الجديد للقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024 نايل سات

يمكنك تنزيل قناة وناسة الجديد الأكثر من رائعة على النايل سات، والعمل على مشاهدة كل ما تقدمه القناة، وفقًا للمعلومات التي نصت على التالي:-

القمر الصناعي قناة وناسة يكون النايل سات.

التردد 11470.

استقطاب القناة هو عمودي.

معامل الترميز هو 27500.

جودة القناة: SD

معامل تصحيح الخطأ هو 6/5

تردد قناة وناسة

ويمكنك تثبيت قناة وناسة الجديد والمميز على العرب سات، ومشاهدة العديد من الأغاني والأناشيد الدينية الأكثر من مميزة والرائعة، كما يلي:-

استقبل قناة وناسة على العرب سات.

التردد الجديد قناة وناسة يكون 11270.

استقطاب قناة وناسة الجديد يكون عمودي.

معامل الترميز الجديد يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

محتوى قناة وناسة الجديد 2024 عرب سات ونايل سات

تُذيع قناة وناسة محتوى مميز ومكتبة ضخمة من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة، فضلاً عن الأفلام والمسلسلات الطفولية التي يعشقها الصغار، ويمكنك تنزيل القناة بدون اشتراك أو دفع أي رسوم معنية بطلب المشاهدة.