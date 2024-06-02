“قبل مايشفط رصيدك كله ” كود إلغاء خدمة الكول تون من كل الشبكات فودافون – أورنج – اتصالات – وي ‎ 2024

إن كنت ممن يعانون من تجربة الكول تون الخاطئة، وتريد إلغائها فنحن سوف نوفر لك اسهل الأكواد التي تسهل عليك الإلغاء مهما كان نوع شبكتك، إتصالات فودافون أورنج أو وي، حيث أن مشكلة الكول تون من أكبر المشاكل التي تواجه فئات كثيرة من حاملي الهاتف المحمول بسبب الخصم المتتابع من الرصيد مقابل هذا الكول تون، فإن كنت ترغب في إلغائها ولا تعلم الطريقة وفرنا لك من خلال هذا المقال الأكواد الرئيسية للإلغاء بكل سهولة.

خطوات الغاء الكول تون من جميع الشبكات

تطلق شركات الإتصال المصرية أكواد خاصة لإلغاء أي خدمة لا يفضلها الشخص، ومن الخدمات التي يريد إلغائها البعض هي الكول تون، وللالغاء يجب اتباع الخطوات الآتية:

يجب الاتصال برقم خدمة العملاء التابع لها خطك والذي تنتمي إليها داخل مصر.

سوف تنطلق رسالة صوتية مسجلة يجب الإستماع إليها جيدا واتباع الخطوات المطروحة كل حسب رقمه.

اختر رقم خدمة الكول تون الذي تذكره خدمة العملاء اثناء المكالمة الصوتية.

ثم أكد إلغاء الخدمة.

كما يوجد كود خاص للإلغاء فقط كل ما عليك إرسالة رسالة نصية بها هذا الكود.

أكواد الإلغاء الخاصة بكل شركة لخدمة الكول تون

بعد التعرف على الخطوات الواجب اتباعها إليك الاكواد المذكورة كالآتي:

الكود الخاص بشركة WE هو *٧٧٧#.

كود شركة فودافون المصرية *٥٥٠*٠#.

الغاء كول تون شركة أورانج يجب الإتصال بكود ٩٩٩٩.

شركة اتصالات الغاء الكول تون الخاص بها يجب الإتصال على *١٥٥#.

فودافون توضح إلغاء الكول تون بها من خلال الجهاز القومي

يوفر لك الجهاز القومي للاتصالات بشركة فودافون كود إلغاء الكول تون بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: