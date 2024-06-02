“حبس وغرامة” شوف أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي 2024 + الحبس 3 شهور في هذه الحالة

تم الإعلان عن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة من قبل الحكومة المصرية وذلك حتى يتمكن المواطنين من معرفة السعر الحالي ومن ثم القيام بإجراءات استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية، كما فرضت الحكومة عدد من العقوبات والغرامات المالية على جميع المتأخرين عن تجديد البيانات أو استخراج البطاقة بالكلية وذلك بعد بلوغ السن القانوني، ولعل بسبب في ذلك يعود إلى الأهمية العظمى التي تترتب على هذا المسند الشخصي بالتحديد، وإليكم تفاصيل هذا الخبر خلال السطور التالية.

الأسعار الجديدة لاستمارات بطاقة الرقم القومي 2024

لا يمكن ذكر سعر موحد لجميع الاستمارات الخاصة ببطاقة الرقم القومي فالأمر متوقف على نوع الاستمارة نفسها، وإليكم سعر كل استمارة منهم على حدة:

سعر الاستمارة الفورية لاستخراج البطاقة يصل إلى 800 جنيه. استمارة عادية بسعر 50 جنية يستغرق مدة زمنية تصل إلى شهر. استمارة البطاقة بسعر 125 جنية في حالة الرغبة في استخراجها بعد ثلاثة أيام فقط. استمارة فورية لأثبت الفئات الخاصة بسعر 80 جنيه. استمارة تحديث البيانات الشخصية بسعر 70 جنيه.

غرامة تأخير تجديد البطاقة الرقم القومي 2024

يوجد العديد من الغرامات والعقوبات المترتبة على عدم تجديد أو تحديث بطاقة الرقم القومي، ومن أول هذه العقوبات ما يلي: