” من هنا ” social.gov.tn التسجيل في منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية تونس 2024 دفعة يونيو

نظرا لارتفاع الأسعار وتدهور الحالة الاقتصادية في كثير من الدول, قامت الحكومة التونسية بمنح قيمة مالية كبيرة تصل إلى 300 دينار تونسي لجميع الفقراء والمحتاجين وذلك حتى يتمكنوا من مواكبة الأسعار وشراء مستلزماتهم المادية، كما فرضت الحكومة التونسية عدد من الأحكام والشروط التي يجب توافرها أولا قبل استحقاق الدعم، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم تفاصيل هذا الدعم والشروط المطلوبة لاستحقاقه.

منحة 300 دينار

بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك الآن الحصول على الدعم وذلك من خلال اتباع الخطوات الإلكترونية الآتية:

قم أولا بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية من هنا . بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول. سجل دخولك على الموقع وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. انتقل بعد ذلك إلى قسم الخدمات الالكترونية. حدد خدمة التقديم على منحة الحكومة التونسية. سوف تظهر أمامك الآن استمارة بيانات قم فيها بكتابة جميع بياناتك الشخصية. بعد ذلك حدد قيمة الراتب الشهري الخاص بك. اضغط على أيقونة تقديم. سوف يتم الآن إرسال طلب المنحة ومن ثم مراجعة الطلب الخاص بك والرد عليك في أقرب وقت.

ماهي شروط التسجيل في منحة 300 دينار

حتى تتمكن من الحصول على منحة 300 دينار تونسي يجب عليك في البداية موافقة جميع الشروط والأحكام المطلوبة، ومن هذه الشروط ما يلي: