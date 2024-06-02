“استعلم الآن”..أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق بجميع المحافظات عبر مظلتي

يترقب المواطنون العراقيون إعلان وزارة العمل العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتوفر الوزارة إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن المشمولين في البرنامج عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، يهدف برنامج الرعاية الإجتماعية إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، في إطار جهود الحكومة العراقية لضمان معيشة لائقة للمواطنين، وقد حددت الوزارة شروط محددة يجب أن تتوفر في المتقدمين للتأكد من وصول الدعم لمن يستحقه، وسنقدم لكم فيما يلي تفاصيل هذه العملية بشكل مفصل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يسعى العديد من المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق للتحقق من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وللقيام بذلك، يمكن إتباع الإرشادات الآتية لإجراء الاستعلام بكل سهولة:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي. النقر على قسم الرعاية الاجتماعية. تحديد خيار أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية. اختيار خيار “الوجبة الأخيرة”. الضغط على خيار الاستعلام. اختيار المحافظة التي تنتمي إليها. إدخال البيانات المطلوبة بدقة. الضغط على خيار الاستعلام أو البحث. تحميل كشوفات المقبولين في الوجبة الأخيرة. البحث عن اسمك ضمن القائمة.

ما قيمة الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية

تقدم الحكومة العراقية مساعدات مالية شهرية للأسر ذات الدخل المنخفض، وتتفاوت قيمة هذه المساعدات وفقا لعدد أفراد كل أسرة، كما يلي: