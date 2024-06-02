الناجح يرفع ايده.. نتائج الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني “3 إعدادي” برقم الجلوس

شهد الجميع في الفترة الماضية ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي لجميع الطلاب داخل محافظة القاهرة، حيث تم اعتماد النتيجة وطرحها على الرابط الرسمي الخاص بالنتائج، وبدأ جميع أولياء الأمور والطلاب في الانتقال إلى الموقع، حتى يتم استخراج النتيجة لمعرفة الدرجة التي تؤهل الطالب إلى المرحلة الثانوية، وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراجعة بيانات الطالب قبل معرفة النتيجة حتى يتم التاكد من أنها تابعة له.

نتائج الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

بعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي إلى الجميع، يمكن التوجه إلى رابط النتائج حتى يتم الحصول على النتيجة، والتي قد تم توفيرها بصورة إلكترونية، حتى يتم استخراج النتيجة في أقرب فرصة ممكنة، ولهذا حتى يتم البدء في الحصول عليها يلزم تنفيذ الآتي:

الدخول إلى موقع نتيجة نت وتحديد المحافظة التابع لها.

ثم بعد ذلك يتم فتح الصفحة الرئيسية حتى يتم الضغط على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

يجب البدء في تحديد الفصل الدراسي مع تدوين العام الدراسي الحالي.

ثم تظهر خانة رقم الجلوس يجب تدوين الرقم بداخلها بشكل صحيح.

ثم يتم الضغط على زر استعراض حتى تظهر النتيجة لك.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي مديرية التربية والتعليم

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على النتائج الخاصة بهم من خلال زيارة البوابة الإلكترونية التابعة إلى مديرية التربية والتعليم، حيث يلزم تنفيذ خطوات هامة متمثلة في الآتي: