الإعلان 2 حصري ح 163.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 على ATV التركية والفجر الجزائرية مترجم باللغة العربية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163، اعمال كثيرة قامت شركات الإنتاج المختلفة بطرحها على الساحة الفضائية، ولكن يعد مسلسل قيامة عثمان من أهم الأعمال التي ترسخت واثبتت نجاح كبير للغاية في فترة زمنية قصيرة، وهذا ما يجعل البحث يرتفع كلما اقتراب موعد عرض حلقة جديدة من المؤسس عثمان، يحظى المسلسل على إعجاب الملايين من الأشخاص وبأداء فريق العمل حقق المسلسل نجاح كبير يفوق الأربعة مواسم الماضية،

مما تفوق المسلسل في نجاحه على العديد من الأعمال التركية، ونلاحظ أن هناك قنوات تسعى من أجل الحصول على أي نسخة من 5 مواسم من المسلسل لعرضها على القناة لأن متابعي المسلسل من جميع بلاد العالم العربي والغربي لأن أحداثه وتفاصيله لجذب انتباه الكبير والصغير، اليوم نتعرف على تفاصيل جديدة وتسريبات مهمة حول أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163

تنطلق الحلقة 163 من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء الموافق 5 من يونيو 2024 ويتم عرض المسلسل عبر شاشة قناة atv التركية في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، ويعرض المسلسل يوم الخميس 6 من يونيو عبر الفجر الجزائرية في الساعة 11 مساءً ويعرض مترجم على قصة عشق الخميس 1 بعد منتصف الليل ويعرض على اليرموك الاردنية 12 مساءً.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الموسم 5 الحلقة 163

مازال مسلسل قيامة عثمان يكشف عن الكثير من التفاصيل والأحداث حول تاريخ وكيان الدولة العثمانية، تعرضت الدولة لخسائر كبيرة بسبب المغول ومخططات الصليبيين لكن استطاع عثمان أن ينقذ الدولة قبل أن تنتهي ويقف أمام المغول ويقوم بطردهم من الدولة،

لكنه يواجه في الحلقات القادمة صراعات وحروب متعددة مع البيزنطيين بعد أن كشف لهم أنه يسعى للحصول على بورصة وهذا ما جعلهم يشعرون بالرعب وأنهم يصبحون بلا مأوى، ومن أهم التسريبات الموضحة بالإعلان الثاني إصابة عثمان بسهم من البيزنطيين لكنه لم يستسلم بل حقق النصر وأكد بعد الأن سيكون النصر والفتح لنا.