“العب بإحترافية ودون توقف”!.. شفرات جاتا 7 سان اندرس المجانية والرهيبة GTA San Andreas مزايا وهدايا متوفرة

تعتبر لعبة جاتا سان اندرس من أكثر الألعاب المحببة لملايين المستخدمين حول العالم، حيث إن اللعبة تُتيح للاعبين الكثير من المزايا والهدايا المختلفة، بالإضافة إلى الشفرات المجانية التي يمكنك الحصول عليها وشحنها لتوفير العديد من المساعدات مثل الدرجات الهوائية وكذلك التغييرات بتصميم المباني والمركبات والسيارات، شراء أسلحة ذات ذخيرة كبيرة ومهولة، فضلاً عن إتاحة العديد من المهام الجماعية التي يمكن الحصول عليها عند القيام بتنزيل لعبة جاتا على متجر جوجل بلاي وكذلك أب ستور.

ما هي شفرات جاتا المجانية سان اندرس؟

ويمكنك التعرف على الشفرات المجانية للعبة جاتا سان اندرس الجديدة والمميزة، كما يأتي:-

الحصول على المساعدة التي تزيد من قوة اللعب تكون الشفرة ” NUTTERTOOLS”.

مواجهة الشرطة على شفرة ” PROFESSIONALTOOLS”.

إمكانية تحويل الطق وجعله صافي في العديد من الحالات على شفرة ” APLEASANTDAY”.

تخطي الصعوبات أثناء اللعب ” PRESIOUSPROTECTION”.

شفرة البناء العضلي هي ” BUFFMEUP”.

الصحة على شفرة ” HESOYAM”.

القاتل المحترف تكون على شفرة ” PROFESSIONALKILLER”.

كيف أنزل لعبة جاتا المجانية سان اندرس

أما عن خطوات القيام بتنزيل لعبة جاتا سان اندرس والحصول على العديد من المميزات والشفرات المجانية التي توفرها اللعبة، وذلك بإتباع الأتي:-