“زيادة فورية 700.000 دينار مصرف الرافدين”.. وزارة المالية العراقية تُعلن بُشرى سارة لتلك الفئات !!

أطلقت الحكومة العراقية رواتب المتقاعدين وهي من المساعدات التي تقدمها لفئة كبار السن الذين تقاعدوا عن العمل ووفقا لما نقلته بعض المصادر أنه من المقرر زيادة الرواتب وهذا من أجل مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لهم، والجدير بالذكر أنه يتم الحصول على راتب التقاعد بعد التحقق من مجموعة من الشروط وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

زيادة الحد الأدنى للعمال المتقاعدين

انتشرت العديد من الأخبار حول زيادة رواتب المتقاعدين مما جعل العديد يتساءل حول هذا الأمر، ووفقا لما أوضحته الجهات المعنية أنه من المقرر تطبيق تلك الزيادة في الأيام القادمة والتي قيمتها 200 ألف دينار وبناء على ذلك سوف يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي هو 700 ألف دينار وذلك بدلا من 500 ألف دينار.

شروط الحصول على الراتب التقاعدي

سوف نوضح لكم في النقاط التالية شروط الحصول على راتب التقاعد والتي جاءت على النحو التالي:

واحدة من الشروط الهامة التي يجب توافرها هي أن يكون المتقاعد حامل للجنسية العراقية.

يجب أن يكون عمر المتقاعد ستين عام كحد أدنى.

يشترط أن يكون راتب المتقاعد لا يزيد عن مليون دينار.

يتطلب من المتقاعد تسديد كافة الرسوم لهيئة التأمينات.

يتطلب من المتقاعد أن يكون متواجد داخل العراق بشكل مستمر.

رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

يجب العلم أن رواتب المتقاعدين يتم صرفها كل يوم 1 في الشهر الميلادي، ويمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عن رواتبهم وهذا من خلال اتباع النقاط الآتية: