بث حي مباشر.. تردد قناة لبيك اللهم لبيك عيد الأضحى 2024 على نايل سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة لبيك اللهم لبيك عيد الأضحى 2024 من أجل ضبطها على الجهاز للاستمتاع بصوت التكبيرات والتهليل بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، حيث تعتبر قناة لبيك اللهم لبيك من أهم القنوات الفضائية التي تنقل التغطية المباشرة لمناسك الحج، ينتظر الملايين من المسلمين حلول عيد الأضحى للاستمتاع بالنفحات والنسائم الطيبة التي تهب في كل مكان، ويحرص المسلمين على تشغيل التكبيرات في مصر والسعودية،

قناة لبيك اللهم لبيك هي قناة تعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف ولا تشكل أي عبء كونها تعمل بشكل مجاني بدون تشفير، وتتمتع القناة بصورة واضحة للغاية تجذب انتباه الجمهور المتابع، تعرض القناة طوال فترة الحج تكبيرات العيد طوال اليوم لإحياء السنة النبوي ونشر أجواء فرحة العيد في كل بيوت المسلمين، ترقبوا معنا وسوف نستعرض لكم تردد قناة لبيك اللهم لبيك عيد الأضحى 2024.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك عيد الأضحى 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12654.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

الجودة:Hd.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة لبيك اللهم لبيك

تعتبر قناة لبيك اللهم لبيك من أهم القنوات الفضائية العربية حققت انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة وأصبح اسمها يتصدر محركات البحث وخاصةً خلال هذه الفترة تزامناً مع بداية العشر الأوائل من زي الحج واقتراب عيد الأضحى المبارك ومن أهم المزايا التي تحملها القناة:.

تعمل القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف وتنقل البث الحي المباشر تكبيرات العيد من الكعبة المشرفة.

كما تهتم بنقل مناسك الحج من اليوم الأول من ذي الحجة وحتى اكتمال مناسك الحج كي يستمتع المسلمين بهذه الأجواء.

تتمتع القناة بالجودة العالية وتعمل على نايل سات وعرب سات أقوى إشارة.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك على عرب سات