“المشاكسين خربوا البيت”.. استقبل الان تردد توم وجيري الجديد 2024 وعيش من الأشقياء

مازالت الكثير من المتابعين حول العالم، يبحثون عن التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال التي تعتبر من أكثر القنوات المميزة بين القنوات الفضائية الأخرى، بالإضافة إلى أن هذه القناة تعمل على إذاعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل ما بين الأغاني الرائعة والأناشيد الدينية الأكثر من هائلة، وتكون بجودة عالية وصورة واضحة، يمكنك مشاهدتها بدون ملل، وفقًا للتردد الخاص بها، التي نكشفه لكم في السطور التالية، حتى يتم استقبالها على كافة الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات بجودة عالية.

نزل تردد توم وجيري

يمكنك القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال، والتعرف على المحتوى المميز التي تقوم القناة بإذاعتها على مدار اليوم، والمشاهدة المستمرة والهائلة التي توفرها القناة، كما في البيانات التالية:-

تردد القناة هو 11354.

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

استقطاب قناة توم وجيري هو عمودي.

بينما معامل الترميز فهو 27500.

معامل التصحيح الخاص بالقناة: 5/6.

استقبل تردد توم وجيري الجديد 2024 عرب سات

أما عن المعلومات الخاصة بالتردد الجديد لقناة توم وجيري الجديد، وإتاحة مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، وذلك بإتباع الأتي:-