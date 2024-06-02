أون لاين.. طريقة الاستعلام عن تصريح العمل الإمارات 2024 رقم الطلب

يرغب العديد من الوافدين والعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الإستعلام عن تصريح العمل الإماراتي، فضلاً عن أن هذا التصريح من أهم المستندات والوثائق التي لا يمكن الإستغناء عنها في الدولة، بالإضافة إلى أنه يمكن الإستعلام عن تصريح العمل والتعرف عن المدة المتنهية أو المتبقية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن تصريح العمل في الإمارات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن تصريح العمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة العمل الإماراتية.

القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة “الإستعلام عن تصريح العمل”.

ليتم بعد ذلك اختيار حالة الطلب.

مع إدخال الرقم المخصصة في الخانة.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

حتى تتمكن من التعرف على جميع التفاصيل الخاصة بتصريح العمل بالإمارات.

ما هي شروط الحصول على تصريح العمل في الإمارات؟

ويمكنك التقديم على طلب الحصول على تصريح عمل في دولة الإمارات، في حالة إذا تم إصدار بعض المهن المعنية في الدولة، كما في الشروط الأتيه:-