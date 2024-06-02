بــرابــط مبــاشــر.. نتائج الاول متوسط 2024 موقع نتائجنا الرسمي عموم العراق results.mlazemna

ندى تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
بــرابــط مبــاشــر.. نتائج الاول متوسط 2024 موقع نتائجنا الرسمي عموم العراق results.mlazemna

واحدة من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بشكل مستمر في تلك الفترة هي نتائج الصف الاول متوسط والتي يمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام عنها وهذا من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم في العراق، ولكن يجب العلم أنهم ما زالوا في مرحلة أداء الامتحانات وسوف ينتهوا منها في الأسبوع الثاني من شهر يونيو ثم يتم البدء في عمليات التصحيح ورفع الدرجات على الموقع.

نتائج الصف الاول متوسط

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن نتائج الصف الاول متوسط وهذا بمجرد الدخول على منصة نتائجنا ويجب على الطلاب إجراء الخطوات التالية:

  1. عند الاستعلام عن نتيجة الصف الأول المتوسط يجب على الطالب في البداية الدخول على منصة نتائجنا.
  2. ثم بعد ذلك يتطلب منك الدخول على نتائج الطلاب.
  3. قم بتحديد الصف الدراسي وهو الصف الأول المتوسط.
  4. بعد ذلك يتطلب منك تحديد المحافظة.
  5. أخيرا اضغط على زر تحميل حتى تحصل على كشوفات النتائج.

جدول اختبارات الصف الثالث المتوسط

قامت الجهات المعنية بالإعلان عن جدول الثالث متوسط والذي جاء على النحو التالي:

نتائج الصف الاول متوسط
نتائج الصف الاول متوسط
  • امتحان اللغة العربية واللغة الإسلامية وهذا يوم الثلاثاء الموافق 21 من مايو.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية وهذا يوم الخميس الموافق 23 من مايو.
  • امتحان مادة الرياضيات وهذا يوم السبت الموافق 25 من مايو.
  • امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وهذا يوم الإثنين الموافق 27 من مايو.
  • امتحان مادة صحة الإنسان وهذا يوم الأربعاء الموافق 29 من مايو.
  • امتحان مادة الكيمياء وهذا يوم السبت الموافق 1 من يونيو.
  • امتحان مادة الفيزياء وهذا يوم الإثنين الموافق 3 من يونيو.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وهذا يوم الأربعاء الموافق 5 من يونيو.
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ندى

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