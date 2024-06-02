بــرابــط مبــاشــر.. نتائج الاول متوسط 2024 موقع نتائجنا الرسمي عموم العراق results.mlazemna

واحدة من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بشكل مستمر في تلك الفترة هي نتائج الصف الاول متوسط والتي يمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام عنها وهذا من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم في العراق، ولكن يجب العلم أنهم ما زالوا في مرحلة أداء الامتحانات وسوف ينتهوا منها في الأسبوع الثاني من شهر يونيو ثم يتم البدء في عمليات التصحيح ورفع الدرجات على الموقع.

نتائج الصف الاول متوسط

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن نتائج الصف الاول متوسط وهذا بمجرد الدخول على منصة نتائجنا ويجب على الطلاب إجراء الخطوات التالية:

عند الاستعلام عن نتيجة الصف الأول المتوسط يجب على الطالب في البداية الدخول على منصة نتائجنا. ثم بعد ذلك يتطلب منك الدخول على نتائج الطلاب. قم بتحديد الصف الدراسي وهو الصف الأول المتوسط. بعد ذلك يتطلب منك تحديد المحافظة. أخيرا اضغط على زر تحميل حتى تحصل على كشوفات النتائج.

جدول اختبارات الصف الثالث المتوسط

قامت الجهات المعنية بالإعلان عن جدول الثالث متوسط والذي جاء على النحو التالي: