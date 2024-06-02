“وزارة التربية” اسماء تعيينات عقود وزارة التربية برواتب 500 ألف دينار عراقي 2024.. شوف اسمك

كشفت وزارة العراقية، عن إطلاق وجبة جديدة من تعيينات المقبولين في الوزارة بنظام العقود وبرواتب تصل لـ 500 ألف دينار عراقي، حيث إن الوزارة حريصة على مراجعة كافة الطلبات المقدمة من قبل الراغبين في التعيين، والعمل على اختيار ما هو مؤهل منهم وفقًا لأداءهم في الإمتحانات، ويمكنك القيام بإستخراج كشوفات التعيينات الخاصة بالمقبولين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

لينك تعيينات وزارة التربية العراقية

أما عن خطوات القيام باستخراج تعيينات وزارة التربية العراقية، التي يمكن الإطلاع عليها ومعرفة ما إذا تم القبول أم لا، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

القيام باختيار خدمة “الاستعلام عن التعيينات”.

ليتم بعدها اختيار الوجبة التي عليها الدور.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

ليتم مباشرة الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين في هذه الوجبة.

ما هي شروط القبول في تعيينات وزارة التربية؟

ويمكن التقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية، عقب الإعلان عن فتح باب الإستقبال، وذلك بإتباع الشروط المتمثلة في الأتي:-