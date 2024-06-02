شوف حصتك كام.. سعر رغيف الخبز المدعم لشهر يونيو 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة

سعر رغيف الخبز المدعم لشهر يونيو 2024، هناك العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل ثبات سعر رغيف الخبز المدعم ثابت لسنوات طويلة، لكن كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بعض التغييرات في سعر رغيف الخبز على بطاقة التموين، وتعتبر تلك التغييرات لن تحدث منذ أكثر من 35 عاماً، قرارات زيادة سعر رغيف الخبز تسببت في جدلا وضجة كبيرة الساعات الماضية، لذلك نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي تفاصيل كثيرة مهمة حول سعر رغيف الخبز المدعم لشهر يونيو 2024

سعر رغيف الخبز المدعم لشهر يونيو 2024

منذ عدة أيام تم الإعلان بشكل رسمي ونهائي عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم على البطاقة التموينية ليصل سعره الجديد بدايةً من 1 يونيو 2024 نحو 20 قرش بدلاً من 5 قروش نتيجة للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والجدير بالذكر أن حصة الفرد من الخبز ثابتة ولن تتغير ليصبح رصيد الفرد عدد 5 ارغف يومياً و150 على مدار الشهر، وقيمة 5 ارغف اليومية 1 جنيه بدلاً من 25 قرش،

وأكدت التموين والتجارة الداخلية أن قيمة المقررات التموينية 50 جنيه دون أي تغيير في القيمة ولا زيادة في أسعار السلع، كما أشارت بأن سعر الرغيف الحر في الأفران 1 جنيه دون أي زيادة، وأكدت التموين أنها تشن حملات تفقدية للأفران لضبط الأمور وعدم التلاعب ويكون هناك عقوبة لمخالفة القواعد.

الاستعلام عن صرف الخبز والسلع التموينية

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض التحديثات الاخيرة لكي يتعرف المواطن على حصته في المقررات التموينية والخبز بشكل داعم لعدم التعرض للغش من أصحاب المخابز، وكل ما عليكم اتباع ما يلي: