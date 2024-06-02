انخفاض مفاجئ.. كم وصل سعر الذهب في العراق ومتي ينخفض الذهب في العراق مجددا

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
انخفاض مفاجئ.. كم وصل سعر الذهب في العراق ومتي ينخفض الذهب في العراق مجددا
سعر الذهب في العراق

في تطور مفاجئ، شهدت أسواق الذهب في العراق اليوم انخفاضًا طفيفًا في سعر الذهب في العراق مع استقرار بشكل نسبي، وتعود هذه التغييرات إلى عدة عوامل أثرت على سوق المعادن الثمينة في البلاد، وفقًا للمتداولين، تشير التقارير إلى أن العوامل التي ساهمت في هذا الانخفاض الطفيف قد تكون متعددة، بما في ذلك الاستقرار في أسواق المال العالمية، وتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، فإن الخبراء يؤكدون على استمرار استقرار الأسعار بشكل عام، مع توقعات بأن يبقى سعر الذهب في حدود معقولة خلال الفترة القادمة.

تحديث أخر سعر الذهب في العراق

في العراق اليوم، الأحد 2 يونيو 2024، تتراوح أسعار الذهب على النحو التالي:

نوع الذهبالسعر بالدينار العراقيالسعر بالدولار الأمريكي
الذهب عيار 2497,964 دينار75 دولار
الذهب عيار 2289,800 دينار69 دولار
الذهب عيار 2185,718 دينار65 دولار
الذهب عيار 1873,473 دينار56 دولار
الذهب عيار 1457,145 دينار44 دولار

يعكس ذلك تقلبات في أسعار الذهب بين مختلف عياراته، مع مراعاة الاختلاف في النسبة من الذهب الخالص في كل عيار.

سعر الذهب في العراق
سعر الذهب في العراق

سعر سبائك الذهب في العراق

شهد اليوم استقرار في سعر سبائك الذهب في العراق، حث سجلت اليوم أسعار سبائك الذهب اليوم في العراق التالي:

الأوزانالسعر بالدينار العراقيالسعر بالدولار الأمريكي
1 جرام107,76082
2.5 جرام257,154196
5 جرام509,410389
جنية ذهب 8 جرام (عيار 21)822,894629
جنية ذهب 8 جرام (عيار 22)862,079659
جنية ذهب 8 جرام (عيار 24)940,450718
10 جرام1,007,065769
20 جرام2,000,4151,528
أوقية2,975,6172,273
نصف أوقية1,558,5401,191
أونصة3,101,8452,370
50 جرام4,966,7503,794
100 جرام9,913,9087,574
تولة1,174,620897
1 كيلو98,649,26575,362
نصف كيلو49,412,80037,749
سعر الذهب في العراق
سعر الذهب في العراق

متى ينخفض سعر الذهب في العراق؟

في العراق، يمكن أن ينخفض سعر الذهب عندما يتأثر سوق العملات العالمية بالتغيرات الاقتصادية والسياسية، عوامل أخرى مثل تقلبات أسعار النفط والطلب العالمي على المعادن الثمينة يمكن أيضًا أن تؤثر على أسعار الذهب في العراق، من الضروري مراقبة تطورات السوق والأحداث الدولية لفهم متى يمكن أن ينخفض سعر الذهب واتخاذ القرارات المناسبة في الاستثمار.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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انخفاض مفاجئ.. كم وصل سعر الذهب في العراق ومتي ينخفض الذهب في العراق مجددا
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