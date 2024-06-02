انخفاض مفاجئ.. كم وصل سعر الذهب في العراق ومتي ينخفض الذهب في العراق مجددا

في تطور مفاجئ، شهدت أسواق الذهب في العراق اليوم انخفاضًا طفيفًا في سعر الذهب في العراق مع استقرار بشكل نسبي، وتعود هذه التغييرات إلى عدة عوامل أثرت على سوق المعادن الثمينة في البلاد، وفقًا للمتداولين، تشير التقارير إلى أن العوامل التي ساهمت في هذا الانخفاض الطفيف قد تكون متعددة، بما في ذلك الاستقرار في أسواق المال العالمية، وتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، فإن الخبراء يؤكدون على استمرار استقرار الأسعار بشكل عام، مع توقعات بأن يبقى سعر الذهب في حدود معقولة خلال الفترة القادمة.

تحديث أخر سعر الذهب في العراق

في العراق اليوم، الأحد 2 يونيو 2024، تتراوح أسعار الذهب على النحو التالي:

نوع الذهب السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي الذهب عيار 24 97,964 دينار 75 دولار الذهب عيار 22 89,800 دينار 69 دولار الذهب عيار 21 85,718 دينار 65 دولار الذهب عيار 18 73,473 دينار 56 دولار الذهب عيار 14 57,145 دينار 44 دولار

يعكس ذلك تقلبات في أسعار الذهب بين مختلف عياراته، مع مراعاة الاختلاف في النسبة من الذهب الخالص في كل عيار.

سعر سبائك الذهب في العراق

شهد اليوم استقرار في سعر سبائك الذهب في العراق، حث سجلت اليوم أسعار سبائك الذهب اليوم في العراق التالي:

الأوزان السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي 1 جرام 107,760 82 2.5 جرام 257,154 196 5 جرام 509,410 389 جنية ذهب 8 جرام (عيار 21) 822,894 629 جنية ذهب 8 جرام (عيار 22) 862,079 659 جنية ذهب 8 جرام (عيار 24) 940,450 718 10 جرام 1,007,065 769 20 جرام 2,000,415 1,528 أوقية 2,975,617 2,273 نصف أوقية 1,558,540 1,191 أونصة 3,101,845 2,370 50 جرام 4,966,750 3,794 100 جرام 9,913,908 7,574 تولة 1,174,620 897 1 كيلو 98,649,265 75,362 نصف كيلو 49,412,800 37,749

متى ينخفض سعر الذهب في العراق؟

في العراق، يمكن أن ينخفض سعر الذهب عندما يتأثر سوق العملات العالمية بالتغيرات الاقتصادية والسياسية، عوامل أخرى مثل تقلبات أسعار النفط والطلب العالمي على المعادن الثمينة يمكن أيضًا أن تؤثر على أسعار الذهب في العراق، من الضروري مراقبة تطورات السوق والأحداث الدولية لفهم متى يمكن أن ينخفض سعر الذهب واتخاذ القرارات المناسبة في الاستثمار.