انخفاض مفاجئ.. كم وصل سعر الذهب في العراق ومتي ينخفض الذهب في العراق مجددا

في تطور مفاجئ، شهدت أسواق الذهب في العراق اليوم انخفاضًا طفيفًا في سعر الذهب في العراق مع استقرار بشكل نسبي، وتعود هذه التغييرات إلى عدة عوامل أثرت على سوق المعادن الثمينة في البلاد، وفقًا للمتداولين، تشير التقارير إلى أن العوامل التي ساهمت في هذا الانخفاض الطفيف قد تكون متعددة، بما في ذلك الاستقرار في أسواق المال العالمية، وتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، فإن الخبراء يؤكدون على استمرار استقرار الأسعار بشكل عام، مع توقعات بأن يبقى سعر الذهب في حدود معقولة خلال الفترة القادمة.
تحديث أخر سعر الذهب في العراق
في العراق اليوم، الأحد 2 يونيو 2024، تتراوح أسعار الذهب على النحو التالي:
|نوع الذهب
|السعر بالدينار العراقي
|السعر بالدولار الأمريكي
|الذهب عيار 24
|97,964 دينار
|75 دولار
|الذهب عيار 22
|89,800 دينار
|69 دولار
|الذهب عيار 21
|85,718 دينار
|65 دولار
|الذهب عيار 18
|73,473 دينار
|56 دولار
|الذهب عيار 14
|57,145 دينار
|44 دولار
يعكس ذلك تقلبات في أسعار الذهب بين مختلف عياراته، مع مراعاة الاختلاف في النسبة من الذهب الخالص في كل عيار.
سعر سبائك الذهب في العراق
شهد اليوم استقرار في سعر سبائك الذهب في العراق، حث سجلت اليوم أسعار سبائك الذهب اليوم في العراق التالي:
|الأوزان
|السعر بالدينار العراقي
|السعر بالدولار الأمريكي
|1 جرام
|107,760
|82
|2.5 جرام
|257,154
|196
|5 جرام
|509,410
|389
|جنية ذهب 8 جرام (عيار 21)
|822,894
|629
|جنية ذهب 8 جرام (عيار 22)
|862,079
|659
|جنية ذهب 8 جرام (عيار 24)
|940,450
|718
|10 جرام
|1,007,065
|769
|20 جرام
|2,000,415
|1,528
|أوقية
|2,975,617
|2,273
|نصف أوقية
|1,558,540
|1,191
|أونصة
|3,101,845
|2,370
|50 جرام
|4,966,750
|3,794
|100 جرام
|9,913,908
|7,574
|تولة
|1,174,620
|897
|1 كيلو
|98,649,265
|75,362
|نصف كيلو
|49,412,800
|37,749
متى ينخفض سعر الذهب في العراق؟
في العراق، يمكن أن ينخفض سعر الذهب عندما يتأثر سوق العملات العالمية بالتغيرات الاقتصادية والسياسية، عوامل أخرى مثل تقلبات أسعار النفط والطلب العالمي على المعادن الثمينة يمكن أيضًا أن تؤثر على أسعار الذهب في العراق، من الضروري مراقبة تطورات السوق والأحداث الدولية لفهم متى يمكن أن ينخفض سعر الذهب واتخاذ القرارات المناسبة في الاستثمار.