تحطيم الأسعار.. عروض كازيون اليوم الاحد 2 يونيو 2024 و خصم حتى 50%

ينشغل الكثير من المواطنين بكتالوج عروض كازيون اليوم الاحد 2 يونيو 2024 التي تعتبر من أقوى العروض، حيث يعد كازيون من أهم المتاجر الكبرى التي توفر السلع والمنتجات المختلفة بأقل الأسعار في مصر، كما تجدون كل ما تبحثون عنه في مكان واحد توفيراً في الوقت والمجهود، وهذا ما يجعل الكثير من المواطنين يعتمدون على كازيون في شراء كافة الاحتياجات والمطالب، كازيون هو سلسلة هايبر ماركت متوفرة بجميع محافظات في عدة أماكن، يقدم كارفور عروض وخصومات هائلة على السلع والأجهزة المنزلية والكهربائية، كما يشارك كازيون في تخفيف العبء عن المواطنين ويقدم عروض يومية على المنتجات الغذائية والسلع، اليوم نستعرض لكم عبر موقعنا البديل عروض كازيون اليوم الاحد 2 يونيو 2024.

عروض كازيون اليوم الاحد 2 يونيو 2024

تعد عروض كازيون ليوم الأحد ضمن عمليات البحث الرائجة على محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل الاستفادة من العروض اليومية التي يحرص كازيون على تقديمها، كما تتوفر السلع داخل فروع كازيون بكميات كبيرة، كما يصل الخصم حتى 50%، كما يوجد عروض بجميع الفروع بكافة الأقسام، مثل العروض على الأجهزة الكهربائية وعروض على المعلبات وخصومات هائلة قسم الألبان وقسم العلافة والعطارة وخصومات على الأدوات المنزلية وغيرها الكثير، ومن أبرز عروض كازيون اليوم

حلواني لحم بقرى 350 جرام بسعر 109.95 بدلاً من 139.95 جنيه.

تايد منظف جيل 2.5 لتر بسعر 139.95 جنيه بدلاً من 220.95 جنية.

شريفة صلصة طماطم 280 جرام بسعر 13.95 جنيه بدلاً من 17.95 جنيه.

أماكن فروع كازيون في القاهرة