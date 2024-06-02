“وزارة العمل والتشغيل” رابط التسجيل في منحة البطالة جميع ولايات الجزائر 2024 والشروط اللازمة للقبول

أطلقت الحكومة الجزائرية متمثلة في وزارة العمل والتشغيل، منحة البطالة لجميع العاطلين عن العمل والمتعثرين في سداد ديونهم، ومسايرة معيشتهم المالية، بالإضافة إلى أن هذه المنحة تعد دعم مادي يقدم شهريًا لجميع المواطنين في سبيل تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين، والعمل على مواجهة الحياة المعيشية والاقتصادية الغير ملائمة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، ويمكنك الإطلاع على كافة الشروط الخاصة بالقبول في المنحة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

شروط القبول في منحة البطالة 2024 الجزائر

وحددت وزارة العمل والتشغيل مجموعة من الشروط لكي يتم القبول في منحة البطالة داخل ولايات الجزائر، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخ المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

كذلك يجب أن يكون مقيم دائم في دولة الجزائر.

أن يتراوح عمر المتقدم من 19 إلى 40 عامًا حتى يحق له التقديم في منحة البطالة.

ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي دخل ثابت يمنعه من القبول في منحة البطالة.

أن يقدم طلبًا عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.

أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط أو ثانوي.

خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

أما عن الخطوات التي يلزم اتباعها لكي يتم التسجيل في منحة البطالة داخل ولايات الجزائر، فهي تتمثل في الأتي:-