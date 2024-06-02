“علم طفلك الصلاة”.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي نايل سات بجودة هائلة

تعد قناة طيور الجنة، من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت استحسانًا كبيرًا بين ملايين المتابعين وأصبح لها شهرة في العديد من الدول العربية، فضلاً عن أن القناة تقوم بعرض العديد من الأفلام الطفولية والمسلسلات الكرتونية، وكذلك الأغاني المميزة والأناشيد الدينية الأكثر من رائعة، على كافة الأقمار الصناعية المختلفة سواء كان ذلك النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024

ولكي تقوم بالتعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على النايل سات وكذلك العرب سات، لمشاهدة أجمل اللقطات الطفولية التي تقدمها القناة على مدار اليوم، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة طيور الجنة هو النايل سات.

التردد الخاص بقناة طيور الجنة الجديدة هو 11315.

استقطاب القناة يكون عمودي.

بينما معامل الترميز للقناة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة طيور الجنة الجديد 3/4.

ضبط قناة طيور الجنة

بعد أن تعرفنا معًا على التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة أطفال، وذلك في إطار الاستماع ومشاهدة المحتوى المميز التي تقدمه القناة على مدار الساعة، فيأتي الأن طريقة ضبط هذه القناة على النايل سات، كما في الخطوات التالية:-