“منصة مظلتي”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 محافظات العراق

تزايدت في الفترة الأخيرة عملية البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة و محرك البحث جوجل من قبل المواطنين العراقيين عن كيفية تحميل الكشوفات الخاصه باسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي تقدمها الحكومة العراقية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية تضامناً مع المواطنين والفئات الأشد احتياجا والاكثر فقرا، وذلك مع إرتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة وذلك حتى يتمكن المواطن البسيط من تلبية احتياجاته الأسرية، وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن بعض الشروط والضوابط التي لابد من إتباعها من قبل المستحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة نوضحها في تقريرنا التالي:

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن أنه سيكون متاح الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة المستحقين للدعم من قبل الحكومة العراقية، وذلك عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية وهو موقع مظلتي الالكتروني، ونوضح في ما يلي الخطوات اللازمة حتى يتمكن المواطن من الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

أولا: الولوج الى المنصة الإلكترونية الخاصة بموقع مظلتي الالكتروني.

ثانيا: اختيار الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية المتواجدة.

ثالثا: اختيار الوجبة التي يريد المواطن الاستعلام عنها.

رابعا: اختيار المحافظة التي يعيش بها المواطن ثم تكملة البيانات الخاصة به مثل الاسم كاملا ورقم الهوية الوطنية.

خامسا: النقر على كلمة استعلام.

سادسا: يمكن للمواطن تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2024

حتى يتمكن المواطن من الحصول على الرعاية الاجتماعية قامت الحكومة العراقية بتحديد بعض الشروط لابد من توفرها للمستحقين للرعاية الاجتماعية وتلك الشروط هي: