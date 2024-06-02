لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول جميع المحافظات العراقية 2024

اقتربت نتائج الثالث متوسط الدور الأول على ظهور، تزامنًا مع أواخر انتهاء امتحانات هذه المرحلة الدراسية التي تمثل أهمية كبيرة لمئات الطلبة والطالبات في جميع محافظات العراق، هذا وأن هذه المرحلة الدراسية تحدد مسيرتهم الجامعية فيما بعد، عقب الدرجات التي تم الحصول عليها، بالإضافة إلى فتح باب الإعتراضات أمامهم، حتى يتمكنوا من تحسين الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، ويمكنك الإطلاع على كشوفات نتائج الثالث المتوسط، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول

أطلقت وزارة التربية العراقية، موقعها الرسمي لكي يتم الإطلاع على كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في المحافظات الراغب في تنزيل الكشوفات الخاصة بهم، فضلاً عن أن موقع نتائجنا الإلكتروني يوفر كذلك إمكانية التعرف على نتائج الثالث متوسط، بما يُسهل ذلك على الجميع في التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في كل مادة دراسية، بالإضافة إلى تحديد الكلية أو الجامعة التي سيتم الإلتحاق بها فيما بعد.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط

وتتمثل أبرز خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في عدد من المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-