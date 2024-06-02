قوائم pdf للرجال والنساء.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 بالرقم الوطني منصة مظلتي

يحرص المتقدمين على الدفعة السابعة الإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 التي تشكل أهمية كبيرة، وضمن عمليات البحث تنظراً اقتراب حلول عيد الأضحى وعدم التصريح بالصرف حتى الآن، حياة الكثير من الأسر أصبحت في تدهور ملحوظ بسبب غلاء الأسعار وعدم امتلاك الدخل الشهري المناسب لتلبية الاحتياجات الأساسية، لم يطالب المواطنين في العراق سوى القليل من المال لشراء السلع الأساسية وليس للترفيه لرفع العبء عنهم لو قليلاً،

أزمات تلي أزمات تتأثر بها المواطنين من جائحة كورونا وحروب في بعض الدولة جعلت الحالة الاقتصادية متدهورة، في عام 2023 تم صرف أكثر من دفعة وفي عام 2024 ينتظر الاف صرف المستحقات المتأخرة، اليوم عبر موقعنا البديل نوضح لكم ما وردنا من معلومات حول إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 ترقبوا معنا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

استخراج الكشوفات pdf امر في غاية السهولة لأن النتائج قد تتوفر عبر الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذا عليكم اتباع ما يلي:

أولاً الضغط على هذا الزر منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. اختر من بين الخدمات الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة. إدراج البيانات المطلوبة بشكل صحيح. الضغط على كلمة بحث لتظهر النتائج على الفور.

موعد اصدار كشوفات الرجال والنساء الدفعة السابعة 2024

يتم إصدار كشوفات الدفعة السابعة والأخيرة بعد أيام قليلة حسب التصريحات الأخيرة لمجلس الوزراء ووزارة العمل العراقية، لأن الضوء قد يتسلط بشكل كبير حول الدفعة السابعة، وسوف يقوم البرلمان العراقي بدء التصويت على الموازنة المالية للإ‘لان عن موعد صرف المستحقات المتأخرة لعدة أشهر، على أن تتم عمليات الصرف بالبطاقة الوطنية الموحدة قبل انتهاء شهر يونيو الجاري 2024 لذا عليك الانتظار وفور إعلان الكشوفات رسمياً عبر موقعنا البديل.